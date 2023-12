Rassegna stampa 29-12-2023 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Calabria, vertenze tirocinanti e Abramo Customer Care: la fumata è grigia, si guarda a Roma

Inchieste e processi

- Reggio, l'imputato Giuseppe Chillino: “Estraneo alla gang del rione Sbarre. Bugie e falsità sulla mia persona”

- Catanzaro, infermiere arrestato per concussione. Era rimasto coinvolto nello scandalo sugli abusi ai pazienti oncologici

- Ufficio postale di Mandatoriccio in fiamme, 28enne accusato di aver appiccato il rogo resta in carcere

Cronaca

- Porto e Ets, a Gioia Tauro non resta che vigilare

- Vertenza Amaco a Cosenza, dopo la quattordicesima i dipendenti sperano in una Epifania più “ricca”

- Cassano, gli occupanti abusivi fanno ricorso al Tar: bloccato lo sgombero della chiesa di Sant’Eusebio

- Facoltà di Medicina a Crotone, tutti gli stakeholder dicono sì all’attivazione

- Reggio, a Sambatello dopo mesi di ritardi tornano le ruspe e il cantiere riparte

- Pizzo, guardia medica chiusa: avviata un’indagine interna

- Depuratori di Lamezia, impianti a norma nelle frazioni Acquafredda e Miglierina

- Mammola, piove ancora dentro la galleria della Limina: non ci sono garanzie sulla sicurezza

Politica

- Crisi Pd a Cosenza, Gianfranco Tinto lascia il gruppo consiliare

- Catanzaro, sul Psc l’Aula compie il primo passo

- A Rende sono pronte per essere assunte altre figure nel palazzo comunale

Altre notizie

- Quartiere Pennello di Vibo, i nuovi pareri dell’Abr mettono a rischio pure i condoni