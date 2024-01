Reggio Calabria, anche il sindaco Falcomatà e la prefetta Vaccaro per il tutto a mare di Capodanno

Consueto appuntamento per il tradizionale tuffo di Capodanno a Reggio Calabria. Con la differenza che quest'anno ci si ci si è spostati all'Arena dello Stretto Ciccio Franco visto ce il Lido comunale Genoese Zerbi è in fase di ristrutturazione. Presenti anche il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e la prefetta Clara Vaccaro, in costume e cuffietta in testa. Un momento di divertimento nel ricordo di Mimì Fortugno, con la benedizione di don Piero Catalano. Tantissimi i bambini che hanno partecipato alla manifestazione.

Foto Attilio Morabito