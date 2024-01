Reati ambientali nei frantoi del Reggino, denunciati 10 titolari

Smaltimento illecito di rifiuti prodotti dalla lavorazione delle olive, spandimento delle acque di vegetazione in assenza dell’autorizzazione unica ambientale, svolgimento dell'attività produttiva in assenza della documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in materia con contestuale sottoposizione a sequestro preventivo di alcuni dei siti controllati. I carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo - unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Forestale di Melito Porto Salvo e del Nucleo Carabinieri Parco di Bagaladi - hanno denunciato in stato di libertà 10 persone titolari di opifici oleari presenti nei comuni di Montebello Jonico, San Lorenzo e Bagaladi per reati ambientali. Tale attività è stata resa possibile grazie ad una consolidata sinergia tra l’Organizzazione Territoriale e quella Forestale dell’Arma.