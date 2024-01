Seminara, salva la vita ad un anziano caduto in fondo a un pozzo

Importante riconoscimento ricevuto nei giorni scorsi da un cittadino seminarese, il signor Antonio Ozzimo Ozzimo, da parte del sindaco Giovanni Piccolo, per l’eroico gesto compiuto esattamente un mese addietro prestando soccorso a un malcapitato.

Era infatti la mattina del 4 dicembre quando, intorno alle 10.15, un anziano residente è caduto all’interno di un pozzo tra la frazione Barritteri e la città di Seminara. In zona, per fortuna, si trovava casualmente proprio il signor Ozzimo, intento a riempire delle bottiglie d’acqua in una vicina sorgente. Sentendo le richieste di soccorso dell’anziano, Ozzimo ha lasciato ciò che stava facendo e si è subito premurato di capire da dove arrivavano.

L’uomo cercava aiuto dal fondo del un pozzo in cui era precipitato e il signor Ozzimo, dopo averlo tranquillizzato, ha immediatamente contattato i Carabinieri di Seminara che lo hanno messo in contatto con quelli di Palmi intervenuti poco dopo sul posto insieme ai soccorritori del 118 con un’ambulanza proveniente da Sant’Eufemia d’Aspromonte.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio