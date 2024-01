Il pauroso frontale sulla SS106. Tutte e quattro le vittime erano di San Luca

L'ennesima tragedia sulle strade, l'ennesimo incidente mortale sulla SS106. Il 2024 si apre con un bilancio drammatico nel giorno dell'Epifania: quattro morti e un ferito grave. Un frontale tremendo all'altezza del curvone di Pietragrande subito tra Montauro e Montepaone.

I passeggeri deceduti sono tutti giovani di San Luca in provincia di Reggio Calabria: Antonella Romeo (2005), Teresa Giorgi (1989), Elisa Pelle (1999), Domenico Romeo (1996) viaggiavano tutti a bordo di una Fiat Panda. Ferito in modo grave il conducente della Fiat Idea un 52enne di Soverato che è stato subito trasportato in ospedale a Catanzaro.