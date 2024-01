Rassegna stampa 08-01-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi.

- San Luca piange le sue vittime: erano tutti parenti. La figlia di Teresa rimasta a casa perché malata

- Comuni sotto i 15mila abitanti, apertura per il terzo mandato. Alle urne 135 centri in Calabria

- Nuovi Istituti tecnici e professionali, da 5 a 4 anni. La Calabria sarà una regione-pilota

- Tanti appuntamenti per il centenario della nascita di Natuzza Evolo

- Sila, arrestato un 48enne che vendeva funghi allucinogeni

- Cosenza, Comuni inadempienti e i ministeri bloccano l’erogazione di fondi

- Reggio Calabria, anche la Lega contro Falcomatà: “Stacchiamo la spina”