Dazi, 85 veicoli sequestrati nel porto di Gioia Tauro

L’Ufficio della Dogane e dei Monopoli del porto di Gioia Tauro ha posto sotto sequestro sei container contenenti ottantacinque autoveicoli a quattro ruote del tipo «minicar» per un valore dichiarato di 179.258 euro. I mezzi, importati dalla Cina - secondo quanto reso noto dall’Agenzia - erano fraudolentemente dichiarati «scooter elettrici per invalidi» per usufruire delle agevolazioni su Iva e dazi doganali previste dalla legge. I funzionari e i tecnici dell’Agenzia, nel corso dell’ispezione, hanno però scoperto che i veicoli importati non potevano beneficiare delle aliquote ridotte per mancanza di particolari requisiti meccanici previsti dal quadro normativo di riferimento, ovvero, essere progettati appositamente per il trasporto di persone con disabilità e presentare elementi ed accessori speciali destinati ad agevolare la mobilità. Gli ispettori delle Dogane, dopo un attento controllo documentale e la successiva verifica fisica della merce, hanno constatato che si trattava di normali autoveicoli «minicar», utilizzabili da chiunque. L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha così proceduto alla rettifica della dichiarazione d’importazione riqualificando l’intera partita ed applicando per intero il dazio al 10% e l’Iva al 22%, con conseguente recupero dei maggiori diritti accertati e riscossi pari a 54.140,91 ed elevando una sanzione di 30mila euro, dieci volte l’importo dei maggiori diritti accertati.