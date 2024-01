Villa, traghetto urta contro la massicciata del porticciolo: ritardi ma nessun danno alle persone

Traghetto impatta contro la massicciata del porticciolo e causa qualche ritardo nella navigazione. È successo stamattina a Villa San Giovanni. Un contrattempo che ha arrecato disagi ai viaggiatori. Allo stesso tempo, non si registrano danni alle persone.

La nota di Caronte&Tourist

Questa mattina la N/T Telepass, in partenza alle 8.40 dal porto di Villa San Giovanni, ha riscontrato un problema al motore non appena lasciato l'ormeggio.

La nave, nel rientrare, ha impattato lievemente con la massicciata del porticciolo di Villa San Giovanni, fatto che ha tuttavia causato danni irrilevanti e nessun rischio per persone e mezzi. L'equipaggio ha prontamente gestito la situazione, i passeggeri hanno dunque atteso i tempi tecnici di manovra e sono stati trasbordati su un'altra nave che li ha condotti regolarmente a Messina. La nave Telepass rimarrà ferma nelle prossime ore per le opportune verifiche.