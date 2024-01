Arriva la neve (anche se poca), Gambarie pronta alla stagione

Il “generale inverno” sembra essere arrivato anche in riva allo Stretto e Gambarie è pronta ad accogliere gli amanti del divertimento e della montagna. «Da 24 ore ormai pare essere arrivata, sebbene solo in cima alla pista azzurra, la tanto attesa neve, sebbene 15 centimetri e, quindi, insufficiente per sciare», commentano dall’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte, guidata dal sindaco Francesco Malara, che grazie a questo primo scampolo di imbiancata si proietta con slancio verso la stagione.

Amministrazione che «grazie ai celeri collaudi effettuati della cooperativa Asproservice particolarmente impegnativi quest’anno trattandosi di revisione quinquennale, ha già messo a disposizione le tre seggiovie, Telese, Azzurra e Nino Martino e non solo. I servizi navetta, i parcheggi in zona Cucullaro e il tanto apprezzato “Bus della neve” sono già predisposti per rendere più scorrevole la viabilità, grazie anche al gruppo di protezione civile comunale. Di pari passo, prendono avvio i lavori per il rifacimento della seggiovia di piazza Mangeruca-Monte Scirocco, con i rilievi e le indagini geologiche».

