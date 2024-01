Gioia Tauro, derby di promozione al vetriolo. La Saint Michel: “Aggrediti dai tifosi rosarnesi”

Triste pagina di sport quella vissuta domenica a Rosarno dalla Asd Saint Michel, squadra di calcio di Gioia Tauro che milita nel campionato di Promozione, in occasione del derby disputato contro la squadra locale. Secondo quanto appreso da un comunicato della società, prima che la gara avesse inizio, all’arrivo allo stadio i giocatori gioiesi sarebbero stati accerchiati da un cospicuo gruppo di sostenitori rosarnesi – riconoscibili dalle sciarpe indossate – i quali avrebbero dapprima assalito le autovetture degli stessi giocatori con calci e pugni per poi procedere a delle percosse fisiche una volta che gli atleti sono scesi dai veicoli.

Dopo che gli ospiti sono riusciti a entrare nello stadio dal cancello che porta verso gli spogliatoi e a parcheggiare le auto all’interno, sono sopraggiunte le forze dell’ordine e i sostenitori della squadra avversaria si sono allontanati per andare in tribuna.

Il clima ostile sarebbe continuato per tutta la durata dell’incontro, con il gruppo ultras rosarnese che avrebbe continuato a inneggiare cori diffamatori e gravemente offensivi ai danni dei giocatori e allenatori gioiesi, per poi prolungarsi nel dopogara, quando la folla dagli spalti si è diretta all’esterno dello stadio verso il cancello da dove sarebbe dovuta uscire la società. Le forze dell’ordine presenti si sono subito prodigate per tutelare l’incolumità di tutti i componenti della Saint Michel sbarrando l’accesso allo stadio e presidiando l’esterno. Dopo circa un’ora, scortata dai carabinieri e dalla polizia, la squadra ha potuto fare rientro a Gioia Tauro.