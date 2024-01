Rassegna stampa 16-01-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- “Restanza” e ritorno in Calabria, dalle zone interne bagliori di speranza (alle 12)

- Concorsone scuola, in Calabria è caccia a prof di Italiano e Matematica

- Tropea, locale in fiamme: poi scoppia una bombola, se i vigili fossero arrivati prima sarebbe stata una tragedia

- Terrore in carcere, mini rivolta a Corigliano Rossano: tre agenti al pronto soccorso

Cronaca

- Rende, il Tar ha respinto il ricorso dell’Asd esclusa dalla gestione del palazzetto. Dubbi dell'Antimafia

- Vibo, cortocircuito nella comunicazione: scuole rimaste al buio di colpo

- Gioia Tauro, derby di promozione al vetriolo. La Saint Michel: “Aggrediti dai tifosi rosarnesi”

- Disagi a scuola: a Corigliano Rossano nelle aule al gelo, lezioni di 50 minuti e turnazioni

- Viabilità a singhiozzo a Reggio: i crateri di San Gregorio fermano i bus

Politica

- Elezioni del Consiglio provinciale di Crotone, i leader locali vanno alla conta

Altre

- Petrizzi festeggia gli splendidi 101 anni di nonno Onofrio Tolotta

- Palmi, riapre lo storico Scatolone: ottenuta l’omologazione