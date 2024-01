Marina di Gioiosa Ionica, minacce ad una ditta che sta installando videosorveglianza in un bene confiscato

Alla periferia di Marina di Gioiosa Jonica persone non ancora identificate ma a volto scoperto hanno, con toni perentori e minacciosi, chiesto l'immediato stop dei lavori ad un operaio di un’impresa catanzarese impegnata nella cittadina della Locride ad installare un sistema di videosorveglianza in un immobile confiscato tanti anni fa a persone ritenute vicine o in contatto con ambienti della criminalità organizzata.

L’accaduto, dopo la segnalazione fatta ai carabinieri, è stato denunciato dall’Amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Ionica che nell’immobile confiscato ha deciso di istituire un centro antiviolenza. «Il piano messo in atto - ha dichiarato il sindaco di Marina di Gioiosa, Geppo Femia - per impedire all’amministrazione comunale, che ho l’onore di presiedere, che i beni confiscati alla mafia vengano utilizzati per scopi e fini sociali non sarà portato a compimento. Il centro antiviolenza per donne e minori, infatti, sarà realizzato». Sulla vicenda stanno indagando gli investigatori dei carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica. Dell’accaduto è stata informata anche la Prefettura di Reggio Calabria.