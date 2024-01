Rassegna stampa 17-01-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Gioia Tauro, portuali al soldo della 'ndrangheta: il pm chiede 484 anni di carcere

- Inchiesta “Secreta Collis”, il Clan dei Gaglianesi torna a fare paura

- “Decreto Cutro”, dal processo-pilota di Locri: no all’eccezione di incostituzionalità

La speranza

- Balneari in Calabria, attesa sulle concessioni: Europa pronta al dialogo

Criminalità in carcere

- Criminalità a Cosenza, i droni usati per far arrivare i cellulari

- Paola, aggrediti da un detenuto due agenti e un sovrintendente

- Cosenza, quei privilegi dei boss e il martirio di Sergio Cosmai

Istruzione e disagi

- Biblioteca, trasporti e trasparenza: le priorità per gli studenti dell’Umg di Catanzaro

- Assistenti educativi, ancora ritardi a Reggio: erogato solo lo stipendio di ottobre

- Cosenza, la scuola pubblica è a rischio. Non fa più da ascensore sociale

Sanità

- Denuncia a Locri: ambulanze sottratte all’emergenza e utilizzate per “spostare” i pazienti

- Poliambulatorio e Malattie infettive a Catanzaro, progettazione antisismica a una svolta

- Crotone, l’Asp accelera per l’Emodinamica. “Sì” ai macchinari ed ai lavori per la sala

Cronaca

- Mistero a San Lucido, 46enne in prognosi riservata. Poco chiari i motivi della caduta

- Cassano, carcere duro per il “reggente” del clan degli zingari

- Corigliano Rossano, rubati dieci computer nel Liceo “Colosimo”

- Piano Lago, Next Elettronica senza clienti e chiusura è dietro l’angolo. L'azienda venne rilevata dai dipendenti

Il caso

- A Vibo arrivano nuove biciclette ma... non esistono piste ciclabili!

Altre notizie

- A Cosenza si discute sull'Alta Velocità: il tracciato non convince i primi cittadini

- Cosenza, passi avanti verso il ripristino del “grande fratello” in città