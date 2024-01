Grave incidente nella notte sulla Sp2 Bagnara-S. Eufemia d'Aspromonte: tre feriti in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte nel Reggino sulla Sp 2 Bagnara-Sant’Eufemia d’Aspromonte. Da quanto si apprende, l’incidente è stato autonomo e, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto ha perso il controllo andando a finire contro il muro di cinta.

Tre i feriti, tutti trasportati al Gom di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bagnara e di Palmi e i soccorritori del 118.

Foto dei vigili del fuoco del Distaccamento dei vigili del fuoco