Morì travolto da un torrente nel Palermitano: pioggia di assoluzioni. Tra questi anche due reggini

Sono difesi dagli avvocati Pietro Sorce, Giacomo Culora, Sergio Monaco, Fabio Ferrara, Massimo Motisi, Marco Aricò, Teodoro Caldarone, Alberto Gullino, Fabrizio Biondo, Antonio Ficarra. Il corso d’acqua, a seguito delle intense piogge, aveva travolto il malcapitato che, alla guida di un Audi Q5 con a bordo tre passeggeri, tutti di Campofranco, aveva imboccato la strada provinciale 78 chiusa al traffico, non potendo percorrere la SS 189 che era stata già chiusa dai carabinieri e dall’Anas intervenuti sul tratto Lercara - Castronovo a causa delle condizioni stradali. Il processo ha visto come imputati i funzionari regionali dell’assessorato regionale al Territorio e della Forestale, per la manutenzione del bacino fluviale, i responsabili Anas e Rfi, in relazione agli aspetti strutturali delle opere stradali e ferroviarie, il sindaco di Castronovo, per gli aspetti burocratici inerenti l’aggiornamento del piano di assetto idrogeologico regionale (Pai). Nel corso del dibattimento è emerso che la vittima aveva imboccato una strada assolutamente vietata chiusa al traffico in condizioni di estremo pericolo per evitare il blocco stradale dei carabinieri sulla strada statale 189. Da qui l’assoluzione per tutti gli imputati.