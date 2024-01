L’ultima chiamata per il nuovo Tribunale di Reggio Calabria

È probabilmente uno dei più importanti bandi inerenti le infrastrutture giudiziarie a livello italiano. Lo è sicuramente per la regione e per la città metropolitana di Reggio Calabria. Il prossimo 12 febbraio scadono i termini per presentare le offerte per il completamento del Palagiustizia. Cinquanta giorni per la progettazione esecutiva e poi subito i lavori che dovrebbero durare due anni. Un appalto integrato unico tutto telematico e gestito direttamente dal Governo tramite la struttura tecnica che ha sede a Napoli. I numeri del bando sono impressionanti con 74 milioni di euro da aggiudicare tramite l’offerta economicamente più vantaggiosa e, così come sembra impressionante il lavoro di ricostruzione e verifica di quello che è stato realizzato fino a ora da parte dei tecnici inviati dal ministero della Giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Perché si è arrivati a questa cifra? I costi sono nettamente lievitati rispetto a quelli stimati.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio