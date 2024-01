Rassegna stampa 24-01-2024 edizioni Calabria

- La Calabria e le tante leggi che restano scatole vuote - Naufragio di Steccato di Cutro, il racconto drammatico degli scafisti: “Nuotavamo tra i cadaveri” - “Dentro questo lido morirà qualcuno”, svolta nel caso dello stabilimento Lo Jonio a Catanzaro: chiesti tre rinvii a giudizio - Le mani dei cutresi su estorsioni e usura: chieste sei condanne - Paola, caos in carcere: detenuto devasta locali e aggredisce gli agenti

In evidenza

- Uccisa a 11 anni per sbaglio, l’assassino di Simonetta Lamberti torna in carcere a Scalea - L’antico asse del male tra ‘ndranghetisti e camorristi: i rapporti tra Cutolo e De Stefano - Gl’interessi della “Nuova Famiglia” nell’Alto Tirreno Cosentino

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Sanità

- L’ospedale di Cosenza risparmia sul personale: autorizzati ma non spesi 2 milioni

- Reggio, piani terapeutici: è ancora caos. Pazienti ostaggio della burocrazia

- Influenza, Pronto soccorso di Soverato preso d’assalto

- Cosenza, cento lavoratori attendono dall’Asp la qualifica di Oss

Cronaca

- Bloccate pure le aste del Calopinace nel “pantano” del Decreto Reggio

- Cantieri aperti in città, traffico in tilt e caos parcheggi a Vibo Valentia

- Reggio, una progettazione condivisa per il restyling del “Cartella”

Politica

- Seduta deserta, oggi nuovo Consiglio: in Aula il nodo Catanzaro Servizi