Reggio, una progettazione condivisa per il restyling del parco “Cartella”

L’appello degli attivisti è stato colto. «Il Parco “Angelina Cartella” è un altro esempio di riqualificazione degli spazi pubblici che viene condivisa con i cittadini che usufruiscono di quei luoghi. Un metodo che da anni l’Amministrazione comunale porta avanti, attraverso percorsi di dialogo, condivisione, concertazione e co-progettazione». Il sindaco Giuseppe Falcomatà, ha ribadito lo spirito di ascolto che anima la classe dirigente dell’Ente, nel corso di un sopralluogo condiviso con la cittadinanza all'interno del parco Angelina Cartella di Gallico. All'incontro erano presenti anche il vicesindaco Paolo Brunetti, l’assessore alle Politiche e ai programmi di pianificazione urbana e sostenibile e Rigenerazione urbana Paolo Malara, il consigliere comunale con delega a Parchi e giardini comunali Massimo Merenda e il Rup dell'intervento Vincenzo Cotronei insieme ai progettisti dell'opera.

«L’Amministrazione comunale sta portando avanti un progetto di rigenerazione urbana in questa area della città – ha aggiunto il primo cittadino – non vogliamo che sia un progetto calato dall’alto, ma che siano i cittadini a condividere le scelte, così da rispettare la naturale vocazione di questo luogo che merita un'attenzione ed una cura particolare, non solo per la sua storia, ma anche per le sue straordinarie potenzialità di polmone verde. Ed è proprio ciò che è accaduto, con il confronto con i cittadini di Gallico e con chi, da anni, rende vivo il parco Cartella rispetto a quella che sarà l’attività di rigenerazione».