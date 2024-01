Melito Porto Salvo, perseguitava un 57enne minacciandolo di tagliargli la gola

Atti persecutori nei confronti di un 57enne. I Carabinieri della Stazione di Melito Porto Salvo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari - emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura della Repubblica guidata dal Procuratore Capo Giovanni Bombardieri - a carico di un 51enne residente a Roccaforte del Greco ma di fatto domiciliato nel comune melitese.

Il provvedimento scaturisce al termine di un’attenta attività investigativa condotta dai militari sin dalla prima querela sporta dall’uomo risalente all’ottobre 2022. I Carabinieri hanno avuto modo di accertare che il 51enne, in violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati da quest’ultima alla quale l’uomo era sottoposto dal maggio 2022, aveva in più occasioni, fino a pochi giorni fa, posto in essere atti di violenza fisica e pedinamenti con la propria autovettura nei confronti del 57enne, guardandolo insistentemente e minacciandolo, talune volte, rivolgendogli il segno di tagliargli la gola, tanto da provocare nei confronti della vittima ansia e preoccupazione per l’incolumità propria e di sua moglie. Numerosi gli episodi di violenza subìti, denunciati e per i quali talvolta il 57enne ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.