Melicucco, si finge carabiniere e truffa un'anziana

I Carabinieri della Stazione di Melicucco hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Palmi un 28enne nato e residente nella provincia di Napoli, autore di truffa ai danni di un’anziana.

La vicenda risale a fine 2023 quando una donna, residente a Melicucco, riceveva la telefonata da parte di un finto Maresciallo dei Carabinieri che la informava di un grave incidente in motorino causato dal nipote. Per risolvere la situazione ed evitare gravi conseguenze, la donna avrebbe dovuto pagare un’importante somma di denaro a una persona che si sarebbe presentata di lì a poco alla porta di casa. Poco dopo, presso l’abitazione dell’ottantenne, si è effettivamente presentato un giovane, al quale la donna, chiaramente preoccupata per l’incolumità del nipote, ha corrisposto la somma richiesta dal malvivente che si è dileguato poi a bordo di un autoveicolo.

Dopo aver realizzato che il nipote stesse bene e di essere stata invece oggetto di una truffa, la donna ha denunciato il fatto alla locale Stazione dei Carabinieri. I militari dell’Arma hanno così avviato le indagini che, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, sono riusciti a risalire all’uomo accusato di truffa e sostituzione di persona.