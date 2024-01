Bullismo in una scuola di Gioia Tauro, due minori denunciati per violenza su un coetaneo

La Polizia di Stato di Gioia Tauro - coordinata dalla Procura della Repubblica per i Minori di Reggio Calabria - ha denunciato in stato di libertà due minorenni responsabili di episodi di bullismo, commessi in ambito scolastico in danno di un loro coetaneo affetto da lieve ritardo di apprendimento.

Il ragazzo, accompagnato dai genitori, nel settembre dello scorso anno ha denunciato presso il Commissariato di Gioia Tauro gravi episodi di violenza fisica e verbale nei suoi confronti da parte di due coetanei all’interno dell’istituto scolastico. Due gli episodi più gravi e dello stesso tenore, l’ultimo dei quali ha convinto il ragazzo a denunciare.

Quanto denunciato dalla vittima ha subito consentito al personale del Commissariato di Gioia Tauro di avviare un’attività info-investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minori di Reggio Calabria, conclusasi con l’individuazione dei due giovani autori delle condotte di violenza fisica e morale nei confronti del loro coetaneo.