Reggio, arriva l'ok per la conclusione dell'iter per la realizzazione del Museo del Mare

Si è tenuta questa mattina a Palazzo San Giorgio, alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà e dell'Assessore delegato Carmelo Romeo, la Conferenza dei Servizi Decisoria in forma simultanea ed in modalità asincrona relativa al cosiddetto "lotto zero" dell'intervento di realizzazione del Museo del Mare a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'intervento riguarda protezione costiera e la bonifica integrale delle aree sulle quali sorgerà il Museo del Mare, sui quali è imminente l'avvio dei lavori.

All'incontro, tenutosi nella Sala Giunta del Palazzo Municipale, hanno preso parte il Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente del Settore Grandi Opere del Comune di Reggio Calabria Bruno Doldo, i rappresentanti del Settore Urbanistica, Demanio Marittimo e Aeroportuale dell'Ente, i rappresentanti dei Settori della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Soprintendenza Bap, dell'Agenzia del Demanio e dell'Arpacal. Presente anche il rappresentante della Società Zaha Hadid LTD, che ha curato il progetto dell'opera, Filippo Innocenti.