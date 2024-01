Reggio Calabria, coppia festeggia prossima nascita bimbo con spari in aria

Siamo a Reggio Calabria, una giovane coppia poco più che trentenne festeggia l'annuncio della nascita di un bambino o una bambina. Il filmato (pubblicato da Klaus Davi, online al link https://www.youtube.com/watch?v=sz8_i3yeu1Q&ab_channel=KlausCondicio) inquadra la coppia che annuncia l'evento dopo aver scoperto che la moglie è incinta. A un certo punto l'uomo lancia una sorta di countdown, tre..., due..., uno..., poi inizia i festeggiamenti dando un calcio a un palloncino che esplode, probabilmente conteneva all'interno fuochi d'artificio. A quel punto si ode chiaramente il rumore di quelli che sembrano spari di arma da fuoco. Ma è lo stesso video pubblicato che fuga ogni dubbio: chi l'ha girato inquadra due uomini che imbracciano 2 fucili presumibilmente calibro 12 semiautomatici che esplodono 5 colpi. Nei sottotitoli del video troviamo queste frasi: "Vita mia papà e mamma non vedono l'ora di averti tra le braccia cuore mio"; "Cuore di papà"; "Ti aspetto vita mia".

Klaus Davi aveva già pubblicato un video simile prodotto a Caroni, un borgo vicino Limbadi (Vibo Valentia), e diffuso nel 2022 (https://youtu.be/lhDYIU89pQA?si=s4h_7zhNl5mBKuDS): protagonisti sono due ragazzi, Antonino Vardè e Gianpaolo Varone, e il video risale ai primi di aprile 2022, in quel caso si festeggiava la nascita di una bambina... Di quella vicenda non si è saputo più nulla.

Non proprio un bel segnale per la Calabria che avvengano ancora queste forme di festeggiamento senza che ci siano conseguenze per chi le "mette in scena" e addirittura le pubblicizza sui social più seguiti.