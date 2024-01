Sangue sulle strade, otto morti in meno di un mese. Tragico inizio d'anno in Calabria

Un mese di gennaio davvero tragico in Calabria per ciò che concerne gli incidenti stradali. Morti che si susseguono sulle strade della regione: dalla famigerata strada statale della 106, alla statale 18, fino ad arrivare ad altri episodi come l'ultimoa accaduto la notte scorsa a Rosarno nel Reggino.

Otto i deceduti in poco meno di 25 giorni se contiamo da sabato 6 gennaio quando avvenne il terribile incidente sulla SS 106 nel Catanzarese quando persero la vita quattro giovani di San Luca in provincia di Reggio Calabria. E ancora, il 15 gennaio, altre due vittime, entrambe sulla SS18: persero la vita un 54enne all'altezza di Acconia di Curinga nel Catanzarese e un 33enne di Grisolia vittima di un incidente all'altezza di Cetraro.

Oggi la Calabria piange l'ennesima tragedia, l'ennesimo incidente con due giovani vite spezzate: quelle dei due 23enni Francesco Giovinazzo e Gessica Muià.