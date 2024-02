Piani terapeutici, irrisolto il caso di Reggio. Da Roma interviene l’A.Di.Pso

Il problema “piani terapeutici” diventa un caso nazionale. L’associazione A.Di.Pso (Associazione per la difesa degli psoriasici) di Roma scrive alla garante per la salute della Regione Calabria Anna Maria Stanganelli, per chiedere un incontro urgente in merito alle “criticità del Dca n. 36/2023” e nello specifico per i “centri prescrittori dei medicinali biologici in Reumatologia e Dermatologia”.

All’associazione nazionale non piace questa situazione che dura ormai da molto tempo. Tutto va avanti tra una proroga e un’altra generando ansia i tanti pazienti che ormai si dicono stanchi di essere considerati dei numeri.

A ottobre la stessa associazione chiedeva, con una lettera datata 11 ottobre 2023, soluzioni urgenti in materia e nonostante qualche incontro ed impegni presi da chi ha competenza in materia, ad oggi, ancora regna vuoto e silenzio.

Questi i termini usati dai pazienti ormai “impazienti” di questa assurda storia che li vede attori obbligati in questo film. Una vera telenovela, dicono, che produce sofferenza e vergogna.