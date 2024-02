Reggio, tentato furto sventato dagli agenti di Polizia: arrestato un45enne, in fuga il complice

Agenti sventano un tentativo di furto. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato hanno scoperto due persone che hanno tentando di forzare la saracinesca di un negozio. Alla vista delle volanti, i due hanno tentato di darsi alla fuga. Uno è riuscito a far perdere le sue tracce, mentre l’altro, è stato raggiunto e perquisito, dopo che aveva tentato invano di disfarsi di un grosso cacciavite. Il 45enne reggino, già noto alle forze dell'Ordine, è stato condotto in Questura dove è stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso.