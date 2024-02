Traffico di droga a Rosarno, due assoluzioni

La Corte d’Appello di Reggio, a conclusione dello stralcio del processo “Mauser”, ha assolto Vincenzo Di Marte e Salvatore Calabrese, di Rosarno, «perché il fatto non sussiste». Entrambi difesi dall’avvocato Mario Santambrogio, erano stati condannati dal Gup di Palmi a 7 anni di reclusione per aver movimentato una consistente partita di cocaina. Nel corso delle indagini i Carabinieri avevano installato una video camera all’interno di un’azienda agricola a Rosarno che gli inquirenti ritenevano essere una delle basi logistiche per il traffico di stupefacenti.

