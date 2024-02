Reggio, piazza del Popolo merita un restyling

Una lettera ai vertici delle istituzioni per chiedere un intervento per piazza del Popolo. Giuseppe Pinto delegato Udc allo Sviluppo del territorio metropolitano scrive al sindaco Giuseppe Falcomatà ed alla vicepresidente della Giunta regionale, Giusi Princi. Al centro della questione, il decoro urbano: «Oltre il fabbricato con i quattro corpi di fabbrica incompiuti che dovevano ospitare i locali della casa delle associazioni e uffici comunali; uno scorcio di Reggio che affacciandosi su scuole, abitazioni e uffici, non fa bella mostra di sé».

Dà voce al sentire di cittadini «che si sentono parte di una comunità, che sanno indignarsi e sollecitare interventi. Nell’attesa che, nel quartiere di Tremulini, si trovi una destinazione adeguata per i quattro corpi di fabbrica adiacenti alla Piazza del Popolo, causa contenzioso pendente da anni tra il comune e la Regione Calabria, l’intera area è in uno stato di abbandono e viene utilizzata come discarica di ogni tipo di materiale dalle suppellettili agli scarti della merce mercatale, area infestata dai ratti in cui le persone senza dimora cercano riparo. L'opera polifunzionale rientrava nel contratto di quartiere “Tremulini - Borrace” che avrebbe dovuto accogliere gli uffici della II circoscrizione, laboratori per i giovani e spazi per l’aggregazione sociale. Struttura che, non solo allunga l’elenco delle tante incompiute sparse nella nostra città, ma rappresenta un luogo dove la bellezza e la dignità dello spazio pubblico cittadino sembrano obbiettivi irraggiungibili».