Rassegna stampa 14-02-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

’Ndrangheta in Aspromonte. Fissato l’appello per 37 persone

Isola Capo Rizzuto, in 4 a processo per le presunte estorsioni al “Tucano”

Gestione abusiva dei rifiuti a Crotone. Due perizie per valutare gli illeciti

L'inchiesta sul Comune di Sorbo San Basile: troppi incarichi a un avvocato. Inquirenti a caccia di riscontri

IN EVIDENZA

Cosenza, cardiologo aggredito in ospedale

Commercio a Catanzaro, trend ancora in declino. Ma ci sono segnali di vitalità dal settore food

Reggio, Palagiustizia: se tutto va liscio sarà aggiudicato in primavera

Progetti di vita, Comune di Vibo "inadempiente": arriva la condanna

Feroleto della Chiesa, nessuna traccia dell’anziano scomparso da lunedì scorso

L'INTERVISTA