Reggio, atterra il primo aereo Ryanair con il management della compagnia. Domani la presentazione dei nuovi voli

L'arrivo di Ryanair per la prima volta a Reggio Calabria è un evento molto atteso. La famosa compagnia aerea irlandese è appena atterrata all'aeroporto Tito Minniti, in coincidenza con la presentazione delle nuove rotte che erano state annunciate in precedenza dal Governatore Roberto Occhiuto e confermate successivamente dall'amministratore delegato Michael O'Leary. Si prevede che otto nuovi voli saranno introdotti, presumibilmente a partire dal mese di aprile, il che contribuirà significativamente all'aumento del numero passeggeri. Queste rotte includeranno quattro destinazioni nazionali e altrettante internazionali.

Al momento dell'atterraggio del Boeing 737, c'erano studenti, cittadini e membri della stampa radunati all'interno dell'aeroporto con lo sguardo rivolto verso l'alto per seguire il percorso dell'aereo proveniente da Palermo con a bordo il management di Ryanair. Lungo i lati della pista eranoì presentati Marco Franchini, presidente di Sacal, e l'onorevole Francesco Cannizzaro, che era arrivato poco prima con un volo ITA da Roma per dare il benvenuto ed abbracciare il CEO di Ryanair Eddie Wilson insieme al suo staff e ai dirigenti della compagnia. Le nuove rotte saranno illustrate dettagliatamente nella mattinata di domani nella sede dei Bronzi di Riace.