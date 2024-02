Reggio, la scuola dell’infanzia nel mirino dei ladri

“Carnevale, ogni scherzo vale” recita la celebre filastrocca di Gianni Rodari. Ma stavolta non si è trattato di un’innocente marachella. Lunedì scorso all’Istituto “Catanoso- De Gasperi”, nel plesso della scuola dell’infanzia di Spirito Santo - San Cristoforo, ubicato in via Muro Rotto, l’aria di festa è stata interrotta da un furto in piena regola. Mentre i bambini erano intenti ad assistere allo spettacolo di marionette “Biancaneve e i sette nani” a cura dell’associazione Cantastorie, qualcuno si è introdotto nel cortile dell’Istituto, nelle immediate adiacenze dell’ingresso principale, dove era stato concesso agli artisti di parcheggiare per agevolare scarico e carico dell’attrezzatura necessaria. A poco è servito che un membro della comunità scolastica, durante la rappresentazione, abbia visto un soggetto con casco da motociclista che si avvicinava all’auto, apriva lo sportello e prelevava una borsa per poi dileguarsi indisturbato. La refurtiva conteneva effetti e documenti personali del proprietario dell’automobile, tempestivamente avvisato dell’accaduto.