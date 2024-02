'Ndrangheta, sequestrati beni per 10 mln a tre imprenditori reggini coinvolti nell'inchiesta "Petrolmafie" I NOMI

Beni per 10 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a tre imprenditori reggini operanti nel settore del commercio dei prodotti petroliferi e coinvolti nel processo «Andrea Doria», nato dal filone reggino della maxi-inchiesta «Petrolmafie».

Il provvedimento, disposto dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della Dda di Reggio Calabria, è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale e dello Scico nei confronti dei fratelli Giovanni e Domenico Camastra, di Locri, rispettivamente di 60 e 53 anni, e di Antonio Casile, di 55 anni, di Reggio Calabria. Il sequestro è stato eseguito in Calabria, in Piemonte, Lazio e a Monaco di Baviera. Tutti e tre sono attualmente sotto processo.

Nell’aprile 2021 erano stati, infatti, arrestati nel blitz disposto dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall’aggiunto Giuseppe Lombardo che, in seguito agli accertamenti della guardia di finanza, riuscirono a svelare un articolato sistema di frode fiscale, realizzata nel settore del commercio di prodotti petroliferi, imperniata, secondo l’accusa, su fittizie triangolazioni societarie, finalizzate ad evadere l’Iva e le accise, nonché sull'impiego di false dichiarazioni di intento, istituto che consente di acquistare in regime di non imponibilità.