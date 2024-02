Reggio, due offerte per il Palazzo di giustizia: i lavori «entro maggio»

«Il 12 febbraio sono scaduti i termini per la presentazione dell’offerta per il completamento del nuovo Palazzo di giustizia. Subito dopo ci siamo sentiti con il capo dell’Unità tecnico-amministrativa del Consiglio dei ministri che ha comunicato che sono pervenute due offerte». A darne notizia a Reggio Calabria è l'assessore comunale con delega specifica alla realizzazione dell’opera, Carmelo Romeo.

Complessivamente l’appalto da 74 milioni di euro prevede l'aggiudicazione tramite l’offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura di gara per i lavori del Tribunale era stata avviata il 18 dicembre con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue. «La presentazione di ben due offerte – aggiunge l'esponente della giunta – è un dato positivo perché si tratta di un tipo di gara con caratteristiche molto stringenti e specifiche e non sono molti gli operatori che hanno i requisiti per parteciparvi. Siamo quindi tutti soddisfatti dall’esito della procedura».

L’assessore Romeo chiarisce anche quali saranno gli step successivi: «Nella seconda fase operativa ci sarà la valutazione delle offerte, subito dopo si passerà all’aggiudicazione. L’aggiudicatario dovrà redigere un progetto esecutivo nel giro di 40/50 giorni e subito dopo partiranno i lavori. Data stimata nel mese di maggio».