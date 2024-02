Reggio, lavori in corso al "Reitano" di Catona. Falcomatà: "Questa zona della città riconquista un impianto sportivo"

«Dal glorioso manto erboso del campo Reitano di Catona stiamo vedendo le attività propedeutiche alla posa in opera del tappetino in erba sintetica di ultima generazione – ha commentato il sindaco Falcomatà - seguiamo con particolare attenzione i lavori in corso perché questa zona della città riconquista un impianto sportivo che le era stato sottratto per molto tempo. Qui a Catona ci sono diverse realtà sportive che, negli anni, sono state costrette a emigrare in altre zone della città per potersi allenare, ma anche per poter disputare le partite di campionato. Questo campo, omologato per i campionati dilettantistici, consentirà alle tante associazioni, alle tante squadre sportive di Catona e della zona nord della città, di poter tornare a casa e programmare con maggiore tranquillità le attività sportive e per far crescere giovani che potranno sognare di solcare campi professionistici della serie A e internazionali».

Come precisato dal consigliere Latella:«Sono tante le strutture sportive che l'Amministrazione sta portando avanti in questi mesi con l'obiettivo di una riqualificazione complessiva del parco impianti sportivi: dalla piscina comunale, al Palloncino, al campo di Pellaro a quello di Archi. Qui a Catona i lavori procedono in maniera spedita. Mi auguro che da qui a qualche mese questa struttura possa tornare nella disponibilità delle società sportive in un territorio dove c'è necessità di queste opere e dove vorremmo dare una struttura accogliente per i nostri ragazzi e per chi fa attività sportiva».