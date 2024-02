Rassegna stampa 19-02-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Calabria

La “vertenza Calabria” riparte dalla Statale 106: domani i quattro sit in di Cgil, Cisl e Uil

La rabbia degli agricoltori calabresi dal Papa: «Non ce la facciamo più ad andare avanti»

Economia calabrese col fiato corto. La Zes unica resta un’incognita

Gioia Tauro, è un percorso a ostacoli il nuovo villaggio per i migranti

Il clan di Cutro infiltrato in Veneto, definitive 19 condanne

Da Tortora ad Amantea, il mare minaccia la ferrovia

Università di Catanzaro, i nuovi corsi riscuotono consensi «ma attenti ai duplicati»