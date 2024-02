Rassegna stampa 20-02-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Morti sul lavoro, è un'ecatombe: in Calabria quasi un decesso a settimana

Lavori al porto di Catanzaro, si cerca lo sprint

Inchiesta sul carcere di Catanzaro, Paravati era al corrente: ho letto alcune note mi sono proprio schifata

Inchiesta sul penitenziario di Catanzaro, ecco la «gestione contro lo Stato» del carcere

Inchiesta sull’Istituto di vigilanza di Catanzaro, chiesto il giudizio immediato per l’imprenditore Figorilli

Crotone, ritardi nei lavori in via Tellini: pene definitive per danno erariale

Tir travolge cestello elevatore a Torre Melissa, grave un operaio 32enne

Fosso Antonucci, a Vibo Marina un fiume di melma scorre verso il… mare

Lite sull’Autonomia differenziata: Pd e Cgil difendono l’arcivescovo di Cosenza

Tribuna B dello stadio di Cosenza, si attende il parere dei tecnici della Commissione

Omicidio Aquino a Corigliano, duello in aula tra accusa e difesa

Cassano, inchiesta “Athena”, i clan ionici alla sbarra il 29 aprile

Ex discarica di Castrovillari, arrivano i fondi per la bonifica

Morte sul lavoro a Castrovillari, molti i dubbi da chiarire

Bus, mezzi di soccorso e bici. Tutti sull’asse della pista ciclabile di Reggio

Affaire case popolari a Reggio: il tempo trascorso incide sulle esigenze cautelari

Gioia Tauro, il Psi della Piana a 360 gradi: «Trasporti e sanità le priorità»

Statale 106, non solo una strada. I sindaci della Locride: «Basta arretratezza e abbandono»