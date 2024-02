Rassegna stampa 26-02-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Sangue sulla SS107

L'incidente mortale di Crotone sulla SS 107: Lorenza e Piero rientravano da una gara di danza. Il dolore degli amici

Calabria

Osservatorio e Forum dedicati ai giovani calabresi. La proposta di legge arriva in Consiglio

Giovani minacciati dai social, Calabria leader in positivo

Catanzaro

Minacce e intimidazioni, Cessaniti è ormai una “polveriera”

Catanzaro, pochi agenti in servizio e nessun luogo di culto. Le criticità dietro le sbarre

Cosenza

Mangone, la pistola inceppata ha evitato il compimento di una strage

Reggio

False certificazioni, la Procura di Locri apre una nuovo filone d’inchiesta

Vibo

La leader del Pd Elly Schlein a Vibo: "Dopo 15 anni va data una speranza"