San Luca, messa in suffragio del calciatore Marco Pezzati: "Adesso vola alto caro Marco, noi non ti dimenticheremo mai"

Nella chiesa Santa Maria della Pietà è stato ricordato il calciatore del San Luca Marco Pezzati, morto tragicamente in un incidente stradale la notte del 22 scorso sulla strada statale 106 all'altezza del comune di Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro. Alla solenne cerimonia officiata dal parroco don Gianluca Longo hanno partecipato tutti componenti la società del San Luca guidati dal presidente Francesco Giampaolo, i compagni di squadra guidati dall'allenatore Renato Mancini, il sindaco Bruno Bartolo con la fascia tricolore e tutti i componenti della giunta. Almeno 200 i tifosi che hanno preso posto nei banchi della piccola chiesa mai come in questa occasione piccola per poter ospitare tutti i tifosi del San Luca, che avevano lasciato tutto per salutare un ragazzo e un calciatore che con le sue gesta calcistiche e la sua solarità si era guadagnato la stima e la simpatia di tutti. Alla fine della cerimonia caratterizzata dalla breve ma intensa omelia di don Gianluca che ha affidato il povero Marco alla misericordia di Dio, il capitano Totò Pelle ha letto una lettera scritta dal compagno di squadra Axel Romero. "Adesso vola alto caro Marco, noi non ti dimenticheremo mai. Sarai per sempre nei nostri cuori"