Rassegna stampa 27-02-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Il porto di Gioia Tauro si fa “green”, in appalto lavori per 18 milioni

Il tragico incidente sulla 107 a Crotone, madre e figlia lottano in rianimazione

Quelle zone di Catanzaro affossate dal degrado

D’Alema a Catanzaro “bacchetta” l’Europa sulla guerra e sui migranti

Processo ai narcos della provincia di Catanzaro, la Procura generale ha chiesto ventuno condanne

Inchiesta Scolacium, il modus operandi delle ’ndrine e la capacità di “autorigenerarsi

Narcotraffico a Lamezia, il pm ha chiesto condanne per oltre 300anni di carcere

Gestione della piscina di Crotone, processo sospeso dalle norme in arrivo sull’abuso d’ufficio

Ergastolo per il presunto boss di Belvedere Spinello, Agostino Marrazzo, per l’omicidio Iona

Parroci intimiditi, Cessaniti si mobilita: le associazioni scenderanno in piazza