Rassegna stampa 28-02-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Seggi calabresi contesi alla Camera: Gentile (FI) ottiene il riconteggio

Parco Romani a Catanzaro, le idee non bastano: occorre anche una città efficiente

Frode ospedaliera a Catanzaro, la gestione “allegra” delle giacenze e della contabilità

Gli uomini della ’ndrina di Borgia temevano i controlli dei carabinieri

Bonifica, il sindaco di Crotone chiede alla Regione di mettere in sicurezza l’area ex Pertusola

Cessaniti dice no alla violenza e si raduna all’interno del Comune

Graduatoria degli Oss a Cosenza, 115 in lista d’attesa

Pensionato morto in seguito a un incidente stradali, assolti tecnici della Provincia

Cosenza, gli studenti del ‘Della Valle’ portano in piazza il loro disagio: “Siamo in ritardissimo con l’orientamento”

Tre auto a fuoco nel borgo, paura per la rete del gas a Cassano