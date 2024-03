Granillo e Palacalafiore, il Comune di Reggio approva nuove tariffe ridotte

Tariffe ridotte per gli impianti sportivi più prestigiosi della città. Una scelta politica adottata dall’amministrazione. È stata la giunta comunale a stabilirlo con una delibera approvata nei giorni scorsi per la “Determinazione tariffe impianti sportivi-anno 2024” che ha riguardato “Il regime di contribuzione per l’uso temporaneo degli impianti sportivi e palestre scolastiche del comune di Reggio Calabria”.

In particolare con la determina è stata approvata la riduzione tariffe del PalaCalafiore e dello stadio “Oreste Granillo” nel caso di utilizzo da parte di società sportive, da un lato Pallacanestro Viola e dall'altro la Lfa. Per il palazzetto di Pentimele si passa da 500 a 300 euro di tariffa per gara, anche di campionato, con o senza pubblico. Per lo stadio Granillo la tariffa per gara, con o senza pubblico, del campionato serie D è di 1.600 euro, rispetto alla precedente di circa 5.000 euro.

«Un cambiamento necessario – ha chiarito Giovanni Latella, consigliere comunale con la delega allo Sport – dovuto al fatto che le società militano in categorie dilettantistiche e allora ci ha portato ad un abbassamento delle tariffe, rispetto a quella unica precedente molto elevata».