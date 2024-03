Rassegna stampa 05-03-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Mala depurazione in Calabria, i Minieri in cerca di un candidato da votare

Al Comune di Catanzaro la maggioranza “naviga” a vista

Aeroporto di Lamezia, traffico passeggeri in picchiata

Il ponte crollato sul fiume Savuto a Nocera Terinese, un’opera dimenticata da 18 anni

Rifiuti a Crotone, il selezionatore di Ponticelli resta in mano ad “Ecologia Oggi”

Le intimidazioni ai due sacerdoti, il clima rimane teso a Cessaniti

Inflazione, un cappio per le famiglie di Cosenza. Spesa aggiuntiva: +177 euro all’anno

I dolori di scuola e università, vertenze aperte per prof e ata

Castrovillari, la guardia medica ormai funziona a mezzo servizio

Blitz antidroga sull’asse Pollino-Sibaritide, tutti in silenzio davanti al giudice

Sibari, istituito un nuovo Intercity: posti solo in tre carrozze