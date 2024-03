Reggio, il caso del finto corriere georgiano e dei furti: il vero corriere denuncia il danno

Circola ormai da giorni sui social e su alcune chat di gruppo whatsapp l’immagine di un uomo in abbigliamento sportivo, identificato come finto corriere di Amazon di origini georgiane.

“AVVISO IMPORTANTE - Questa persona si aggira in Reggio centro fingendosi un corriere per Amazon, con tanto di finto pacco. In realtà è un Georgiano che indentifica potenziali "prede" per furti in appartamento o rapine. Chiamare subito il 112 o 113 eventualmente”. Questo l’alert connesso al messaggio che invita chiunque lo incontri a contattare i numeri di emergenza perchè si tratterebbe di un soggetto responsabile di furti in appartamento e rapine.

"Ebbene - spiega l'avvocato Michele Fabio Gagliano - la realtà dei fatti è ben diversa e traccia pericolosi scenari in ordine a campagne di odio social estremamente denigratorie e mistificanti. Il soggetto in questione è un cittadino italiano, residente a Reggio Calabria che lavora regolarmente presso una società postale e che, a causa di questa errata ed aberrante catena di comunicazione, è stato costretto a sporgere denuncia presso le Autorità competenti, per difendere la propria immagine e la propria reputazione.