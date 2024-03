Estradato un narcos: avrebbe rifornito gli Alvaro di Sinopoli

C’è lo zampino degli Alvaro di Sinopoli nell’inchiesta che ha portato, in queste ore, all’estradizione in Italia di Santos Medina Familia, un ufficiale della polizia dominicana inserito, prima dell’arresto, nella lista dei 100 latitanti più pericolosi.

L’uomo è destinatario di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma al termine delle indagini all’epoca condotte dal Gico della Guardia di Finanza e dalla Squadra mobile della Questura di Roma, che avevano portato all’individuazione di un’organizzazione specializzata nel narcotraffico con base nella capitale e ramificazioni all’estero che, forte anche delle cointeressenze con realtà criminali di matrice ’ndranghetista, era dedita all’importazione di ingenti partite di cocaina dalla Repubblica Dominicana.

Secondo quanto emerso alle indagini, gli indagati si avvalevano di «canali di uscita sicuri» presso il porto di Cagliari e l’aeroporto di Milano Malpensa, dove lo stupefacente giungeva occultato all’interno di container commerciali o imbarcato in aeromobili provenienti dall’aeroporto dominicano de La Romana. Parte dei carichi, secondo gli inquirenti sarebbe stata destinata alla ’ndrangheta e, in particolare, alla cosca Alvaro di Sinopoli.