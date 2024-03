Reggio, San Sperato avrà il suo campo. Intanto viene giù la vecchia cabina

Sono quasi ultimati i lavori di demolizione della vecchia cabina Enel nell'area adiacente il campo di calcio a 5 realizzato dall'Amministrazione comunale nel quartiere di San Sperato, zona collinare a sud della città. Ieri mattina un sopralluogo del sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al consigliere Filippo Burrone, per verificare lo stato di avanzamento di un intervento che restituisce al quartiere un ampio spazio comune che sarà ulteriormente riqualificato.

Nell'ambito della programmazione dei Patti per il Sud, l'Amministrazione comunale aveva infatti messo in cantiere il recupero di un'area, da tempo inutilizzata, per la realizzazione di una struttura sportiva e di una serie di spazi di socialità per il quartiere, per un investimento complessivo di 200 mila euro.

Già lo scorso anno i lavori per il campo di calcio a 5 erano stati ultimati e adesso, da qualche giorno, è in fase di ultimazione l'intervento di demolizione della vecchia cabina Enel, a completamento di un progetto che restituisce decoro ad un'area importante del quartiere.