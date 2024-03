Rassegna stampa 20-03-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

L’Autonomia arriva al rush finale. Le “perplessità” del centrodestra in Calabria

Bilancio del Comune di Catanzaro, il debito cala di 5 milioni. Ma la discussione viene “tagliata”

Soverato, stabilimenti balneari “abusivi”. Dopo le denunce regna l’incertezza

Decreto sulla rete ospedaliera. A Lamezia crescono i timori per la sanità sul territorio

Crotone, completato l’intervento di restauro: riapre il Santuario di Capocolonna

Crotone, “salvare vite umane non è un crimine”. Humanity boccia il decreto Piantedosi

Soriano, lo sfogo di Martino Ceravolo: “Non credo più che avrò giustizia”

L’omicidio De Masi a Soriano, l’appello della cugina: “Non è ammissibile non avere risposte”

Cosenza, negli ospedali 487 posti letto in più: aa prima il risiko delle assunzioni

Cosenza, quattordici milioni di euro per “San Vito” e Serra Spiga

Cosenza, il ruolo delle donne nelle cosche locali di ‘ndrangheta

Rossano, non furono loro a incendiare il lido: assolti per non aver commesso il fatto

Francavilla Marittima, proclamato il lutto cittadino per l’ultimo saluto a Marcella Risoli

Paola, arriva lo stipendio: la vertenza Ecotec si è sbloccata

Reggio, alt ai tributi pere le vittime di usura e racket

A Reggio cambia il gestore dell’acqua ma i problemi restano gli stessi

Polistena, all’ospedale riprendono le operazioni con il ritorno degli anestesisti del Gom

Caulonia, sequestro di beni a Giovanni Maiolo: è il nipote del presunto boss Cosimo