Non c'è pace per l'autovelox di Palmi: dopo l'incendio, ora è stato crivellato a colpi di pistola

Un autovelox bidirezionale che serve per verificare la velocità dei veicoli in transito istallato alla fine del 2023 lungo la Strada statale 18 in località San Filippo a Palmi è stato danneggiato la notte scorsa. Ignoti lo hanno fatto bersaglio con una trentina di proiettili sparati ad altezza uomo lungo i due lati dell’apparecchiatura. I proiettili non hanno comunque danneggiato e le telecamere di controllo e l'autovelox è funzionante. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di Palmi, i carabinieri e la polizia. L’autovelox era stato già danneggiato alcuni mesi fa con un incendio. L’apparecchio è da tempo fortemente contestato dalla cittadinanza per via delle numerose sanzioni amministrative elevate.

La condanna del presidente del Consiglio comunale Francesco Cardone

"Non si tratta di differenti opinioni, ne di scelte che qualcuno può contestare; si discute di inciviltà e rispetto delle regole. Noi, come Comunità, siamo e resteremo sempre dalla parte della Legge e del rispetto delle regole; combatteremo sempre e con ogni sforzo la illegalità e l’arroganza di chi ritiene che con la forza possa imporre scelte non condivise. L’Autovelox - ha sottolineato sui social il presidente del Consiglio comunale Francesco Cardone - è stato immediatamente riparato ed è funzionante; non ci faremo intimidire e andremo avanti per la nostra strada, quella della legalità e del rispetto delle regole. Ovviamente, sempre pronti e disponibili ad avviare un contraddittorio sulle scelte e sulle ragioni a fondamento delle stesse, ma solo nelle sedi competenti".