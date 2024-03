Rassegna stampa 23-03-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Tiziana Caruso. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:

Ancora troppe discriminazioni sul lavoro in Calabria: la lotta a tutto campo dell’Osservatorio

Università di Catanzaro, inchiesta sull’ex rettore Quattrone: spunta una diffida del Cnr all’Umg

La scommessa di Brambilla all’Asp di Crotone: «Una sanità normale per i crotonesi»

’Ndrangheta, “gaming” ed estorsioni: pene pesanti a tre esponenti dei clan del Crotonese

Elezioni a Vibo, tra volti “vecchi e nuovi”: ecco chi sono i tre candidati a sindaco

Due aggressioni in due giorni, è emergenza all’ospedale Jazzolino di Vibo

Vazzano, inchiesta sul “compost inquinato”: «L’odore arriva a due chilometri»

Autonomia, il “no” scende in piazza a Cosenza: sanità e scuola in lotta sulle barricate

Il ponte tra Cosenza e Rende riaperto dopo 40 anni

L’incrocio di culture e saperi all’Unical di Rende grazie al teatro, la musica e il cinema

Bisignano, culto e riti del venerdì santo e via Crucis vivente Ecce Homo

Aliquote Imu, Tari e Irpef all’attenzione del Consiglio comunale di Paola