La prefetta di Reggio gioca con i bimbi per la rinascita di Arghillà

Non capita tutti i giorni di vedere il prefetto di una città giocare con bambine e bambini in un campetto di periferia; per questo, quando Clara Vaccaro ha dato il calcio di inizio al campetto di Modenelle ad Arghillà Nord, in tanti hanno pensato ad un’immagine che fa sperare. Così il primo giorno di primavera 2024 profuma di diritti che fanno da contraltare al “puzzo”, per citare Paolo Borsellino, “del compromesso morale e dell’indifferenza” che spesso caratterizza una certa “disattenzione” verso i territori con un'alta concentrazione di povertà e, quindi, maggiormente bisognosi di attenzioni e cura istituzionali.

Di certo, la presenza della prefetta Vaccaro, accompagnata da alcuni ufficiali delle forze di polizia, sembra segnare un cambio di passo nell'approccio alle fragilità dei territori. Come tutti i giochi di squadra, l’iniziativa di giovedì è stata frutto di un moto corale con al centro ragazze e ragazzi e le loro famiglie di Arghillà. L’obiettivo per la rete “Energie di Comunità” resta di promuovere un percorso di autoconsapevolezza e partecipazione nel quale lo sport, con le attività coordinate dai volontari del Csi, diventa un mezzo che entusiasma e avvicina le persone.