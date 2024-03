La Vibonese domina la Reggina oltre lo striminzito 1-0

Vibonese-Reggina 1-0

Marcatore: Favetta al 36’ pt

Vibonese: Del Bello 6; Ciotti 7,5, Baldan 7, Onraita 6,5, Malara 6,5; Mal 6,5 (30’ s. Staropoli 6), Borgia 7,5 (19’ st Anzelmo 6), Esposito 7; Castillo 6, Favetta 6,5 (30’ st Terranova 6), Furina 6 (35’ st Casalongue s.v.). All. Buscè 7,5

Reggina: Valcea 7; Martiner 5,5, Kremenovic 5,5 (30’ st Girasole 6), Adejo 5,5, Porcino 5 (dal 1’ st Barillà 6); Salandria 5,5 (dal 15’ st Perri 6), Simonetta 5 (1’ st Cham 5,5), Mungo 6; Provazza 5,5, Bolzicco 5, Renelus 5 (37’ st Marras s.v.). All. Trocini 5,5

Arbitro: Toro di Catania 4,5

Note: Spettatori circa 1500 (con 360 tifosi ospiti in gradinata). Ammoniti Borgia, Martiner, Favetta, Baldan. Angoli 4-4. Recupero 0’ e 7’

Favetta torna al gol e la Vibonese batte la Reggina mettendo definitivamente al sicuro il terzo posto in classifica. Risultato bugiardo per quello che si è visto in campo. La squadra di Antonio Buscè ha vinto in maniera straripante dominando il derby in lungo e in largo, dal primo fino al 97’ minuto di gioco. Ha creato tantissimo e graziato gli amaranto in più occasioni; ha colpito un palo nel primo tempo, sbagliato un rigore nella ripresa, sofferto oltremisura una partita che avrebbe dovuto stravincere per la superiorità manifestata nell’arco di tutto il match. Poca roba la Reggina che non ha mai seriamente impensierito Del Bello e addirittura non ha mai tirato in porta nella ripresa.